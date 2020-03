Coronavirus : Erster Patient aus dem Kreis Heinsberg an Infektion gestorben

Der Kreis Heinsberg berichtet am Montag von dem Todesfall (Symbolbild). Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Kreis Heinsberg Der Kreis Heinsberg hat am Montag den ersten Todesfall in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Wenig später berichtete eine andere Stadt in Nordrhein-Westfalen über einen zweiten Todesfall.

Erstmals sind in Deutschland zwei Menschen nach Erkrankungen mit dem neuen Coronavirus gestorben. Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigte die Information. Details zu dem Todesfall aus dem Kreis Heinsberg waren zunächst nicht bekannt. Landrat Stephan Pusch (CDU) wird im Rahmen einer Pressekonferenz um 18.30 Uhr weitere Informationen dazu geben.

Das andere Opfer ist eine 89-jährige Frau aus Essen, die seit Anfang März in der dortigen Universitätsklinik behandelt wurde. Sie sei an einer Lungenentzündung in Folge der Coronavirus-Infektion gestorben, wie die Stadt Essen am Montag mitteilte. Am Sonntag war bereits ein Feuerwehrmann aus Hamburg in Ägypten am Coronavirus gestorben.

Der erste bestätigte Fall in Nordrhein-Westfalen wurde am 25. Februar bekannt. Dann breitete sich das Virus weiter aus. Zuletzt lag die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in NRW am Montag mit Stand 10 Uhr bei 515. Mit einem weiteren Anstieg wurde gerechnet.

Wir berichten aktuell weiter.

(red/dpa)