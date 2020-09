Wenn Godzilla kommt : Erster bundesweiter Warntag am Donnerstag

Erster bundesweiter Warntag am Donnerstag

Am 10. September werden bundesweit alle vorhandenen Warnmittel getestet. Blick auf eine digitale Werbetafel, die mit einem Trickfilm auf den Warntag 2020 hinweisen will. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn „Wer vorsieht, ist der Herr des Tages“ – was schon Goethe bemerkte, finden auch die Katastrophenschützer des Bundes. Deshalb gibt es am Donnerstag erstmals einen deutschlandweiten Warntag – mit einer Nebenrolle für ein sehr bekanntes japanisches Filmmonster.

Godzilla erhebt sich aus den Fluten und stiefelt auf eine Großstadt zu – mit diesem nicht ganz ernst gemeinten Horror-Szenario werben am ersten deutschlandweiten Warntag die Katastrophenschützer des Bundes. Der Film wird am Donnerstag, 10. September, um Punkt 11 Uhr veröffentlicht. Dann heulen im ganzen Land die Sirenen. Wer sich daraufhin fragt, was denn los ist, kann sich unter anderem auf der Straße auf digitalen Anzeigetafeln, im Internet oder auf seinem Handy über eine Warn-App informieren.