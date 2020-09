Trotz Corona : Erste Zeichen der Erholung auf Arbeitsmarkt in NRW

Erste Zeichen der Erholung auf Arbeitsmarkt in NRW

Der Arbeitsmarkt in NRW und der Region hat sich im September etwas erholt (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Interaktiv Düsseldorf/Aachen Auf dem Arbeitsmarkt in Nordrhein-Westfalen sind Zeichen einer schrittweisen Erholung von den Folgen der Corona-Pandemie zu beobachten. Auch im Regionalbezirk Aachen-Düren bestätigt sich diese Entwicklung.

Die Zahl der Arbeitslosen sei im September im Monatsvergleich um mehr als 26.000 oder 3,3 Prozent auf knapp 774.000 gesunken, berichtete die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch. Die Arbeitslosenquote sei von 8,2 auf 7,9 Prozent gesunken. Der für den Herbstbeginn übliche Rückgang der Arbeitslosigkeit sei damit stärker ausgefallen als in den zurückliegenden Jahren.

„Am Arbeitsmarkt ist nach Lockdown und Sommerpause wieder etwas in Bewegung gekommen“, sagte der Chef der Regionaldirektion NRW, Torsten Withake. Dennoch dürften die Auswirkungen der Pandemie am Arbeitsmarkt nicht heruntergespielt werden. Die Arbeitslosigkeit liege im bevölkerungsreichsten Bundesland nach wie vor 21,8 Prozent über dem Vorjahresniveau. Die Zahl der Arbeitslosen liege um fast 140.000 über dem Septemberwert von 2019.

Schwierig sei die Arbeitsmarktsituation weiterhin in den besonders von der Pandemie betroffenen Branchen wie der Gastronomie oder auch im Handel, betonte Withake.

Auch im Regionalbezirk Aachen-Düren sind mehr als 1000 weniger Menschen arbeitslos gemeldet als im Vormonat. Die Quote hat sich von 7,7 auf 7,5 verändert – 0,4 Prozentpunkte unter dem Landesdurchschnitt. Auch hier gibt es aber im Vergleich zum Vorjahr noch Aufholbedarf: Im September 2019 lag die Arbeitslosenquote in der Region bei 6,2.

Durch die Bewegungen auf dem Arbeitsmarkt veränderten sich auch die Arbeitslosenquoten an allen zehn Standorten der Arbeitsagentur Aachen-Düren. Die Spanne reichte im September 2020 von 4,1 Prozent in Monschau bis 8,8 Prozent in Stolberg und Aachen. Insgesamt blieben die Kreise Heinsberg (6,0 Prozent) und Düren (7,6 Prozent) unter dem NRW-Schnitt. Nur die Städteregion Aachen liegt mit einer Arbeitslosenquote von 8,2 Prozent darüber.