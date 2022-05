Koalitionssuche : Erste Sondierungsgespräche zwischen CDU und Grünen

Ab Dienstag wird verhandelt: Mona Neubaur, Landesvorsitzende der Grünen, und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst loten die Möglichkeit einer Koalition in NRW aus. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Wird die nächste Landesregierung in NRW scharz-grün? CDU und Grüne wollen ab Dienstag erkunden, ob ihre Vorstellungen zueinander passen. Es soll schnell gehen.

CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen machen Tempo für die Bildung einer möglichen Koalition. Neun Tage nach der Landtagswahl treffen sich Delegationen beider Parteien am Dienstag zu ihrer ersten Sondierungsrunde in Düsseldorf. Die jeweils elfköpfigen Delegationen werden von dem CDU-Wahlsieger und Ministerpräsident Hendrik Wüst und Grünen-Landeschefin Mona Neubaur angeführt.