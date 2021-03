Gesundheitsministerium : Erste Impfungen für Menschen unter 80 ab dem 8. April

Ab dem 6. April die ersten Einladungen zum Impfen an 79-Jährige herausgehen (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Düsseldorf Direkt nach Ostern sollen die ersten Menschen unter 80 Jahren ein Corona-Impfangebot bekommen, zwei Tage später werden die ersten von ihnen gepikst. Der neue Erlass regelt auch den Fall von Unverträglichkeiten.

Die ersten Menschen unter 80 Jahren sollen in NRW regulär ab dem 8. April gegen Corona geimpft werden. Das geht aus einem neuen Erlass des Gesundheitsministeriums hervor. Demnach sollen ab dem 6. April die ersten Einladungen zum Impfen an 79-Jährige herausgehen. Danach ist der nächste Jahrgang dran.

Bis dahin ist es den Kreisen und kreisfreien Städten nun auch erlaubt, mit übrig gebliebenen Coronavirus-Impfdosen zum Beispiel Menschen unter 80 zu impfen, wenn sie eine Vorerkrankung haben. Der Nachweis hat mittels Attest zu erfolgen. Der Anlass: Die angebotenen Impftermine werden nach Erkenntnissen des Ministeriums nicht mehr in allen Regionen ausgeschöpft. So hätte zuletzt beispielsweise das Impfzentrum in Gelsenkirchen laut „WAZ“ Zeit für andere Menschen gehabt – die Impfungen durften dort aber noch nicht ausgeweitet werden.