Wetter in NRW : Erst wechselhaft, dann Frühlingsgefühle am Wochenende

Offenbach/Aachen Die Meteorologen erwarten in den kommenden Tagen eine bunte Wetter-Mischung für NRW. Am Wochenende meldet sich die Sonne zurück. Unsere Region könnte eigentlich etwas mehr Niederschlag gebrauchen.

In Nordrhein-Westfalen erwarten die Meteorologen in den kommenden Tagen Regen, Sonne und Nebel. Am Dienstag setzt von der Eifel bis zum Sauerland Regen ein, der am Mittag auch Südwestfalen erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Weiter nördlich regnet es nur gelegentlich. Richtung Teutoburger Wald ist es meist trocken, zeitweise auch sonnig. Die Höchsttemperaturen bei 10 bis 12 Grad, in den Hochlagen bei etwa 7 Grad.