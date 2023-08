Trotz Maßregelung von Kardinal Woelki : Erneut Segensfeiern für gleichgeschlechtliche Paare geplant

Wülfrath/Köln Trotz einer Rüge von Kardinal Rainer Maria Woelki planen zwei katholische Gemeinden im Rheinland für den 10. September eine neue Segensfeier für gleichgeschlechtliche Paare.

Der Pfarrer Herbert Ullmann aus Mettmann bei Düsseldorf hatte im März einen Segnungsgottesdienst für homosexuelle Paare abgehalten und war dafür von seinem Chef Woelki gemaßregelt worden. Ullmann hat dieses Vorgehen kritisiert, will sich aber an das Verbot halten. Die beiden Gemeinden Sankt Lambertus in Mettmann und Sankt Maximin in Wülfrath planen deshalb jetzt ohne ihn.