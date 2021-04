Dritter Fall innerhalb weniger Wochen : Erneut Kind in Packstation eingeschlossen

Erneut Kind in Packstation eingeschlossen

Klappe zu: Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen musste die Feuerwehr in NRW ein Kind aus einer Packstation befreien (Archivbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Düsseldorf Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen hat die Feuerwehr in NRW ein eingeschlossenes Kind aus einer Packstation befreien müssen. Betroffen war diesmal eine Zwölfjährige in Düsseldorf.

Das Missgeschick war am Sonntagabend passiert. Als das Fach sich nicht mehr öffnen ließ, war das Mädchen in Panik geraten. „Zum Glück haben die Freundinnen schnell und richtig reagiert““, sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag. Sie hatten sofort die Feuerwehr und die Eltern der Eingeschlossenen alarmiert. Die Einsatzkräfte mussten das Paketfach aufsägen.