Windenergie vorne : Erneuerbare Energien deckten über 16 Prozent des NRW-Strombedarfs

Mit Abstand den größten Anteil an Erneuerbarem Strom lieferten dabei weiterhin die rund 3700 Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Interaktiv Essen Erneuerbare Energien haben im vergangenen Jahr über 16 Prozent des Stromverbrauchs in NRW gedeckt. Insgesamt hätten die 288.000 Wind-, Solar- und Biogasanlagen im bevölkerungsreichsten Bundesland eine Strommenge von 23,3 Terawattstunden geliefert.

Das berichtete das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) am Mittwoch. Mit Abstand den größten Anteil an Erneuerbarem Strom lieferten dabei weiterhin die rund 3700 Windenergieanlagen in Nordrhein-Westfalen, die insgesamt rund 11,6 Terawattstunden ins Netz einspeisten. 2019 wurden allerdings nur noch 37 neue Windenergieanlagen mit einer Leistung von 125 Megawatt installiert. Damit konnte sich auch NRW dem rückläufigen Bundestrend nicht entziehen.