Zwei Frauen in Langerwehe getötet : Ermittlungen nach Doppelmord sollen eingestellt werden

Langerwehe Ein Mann ersticht in Langerwehe seine Ehefrau und die Nachbarin und tötet sich anschließend selbst. Daher wird es keine weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft geben. Der Fall gilt damit als aufgeklärt.

Nach dem gewaltsamen Tod zweier Menschen und dem anschließenden Suizid des mutmaßlichen Täters in einem Wohnhaus in Langerwehe im Kreis Düren will die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zeitnah einstellen. „Weitere Ermittlungen wird es nicht geben, weil keine Strafverfolgung stattfinden kann“, sagte die Aachener Oberstaatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts am Montag.