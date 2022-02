Staatsanwaltschaft Köln : Ermittlungen gegen 15 Beschuldigte wegen umgestürzter Wand

Die Bruchstelle an der Betonplatte der Lärmschutzwand an der Autobahn 3, die sich gelöst hatte und auf ein vorbeifahrendes Auto gestürzt war. Foto: dpa/Straßen.NRW

Köln Im November 2020 löste sich an der A3 ein Betonteil aus einer Lärmschutzwand und erschlug eine Autofahrerin. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen 15 Beschuldigte – darunter auch Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßen NRW.

Im Fall der umgestürzten Lärmschutzwand auf der Autobahn 3 bei Köln mit einer Toten wird gegen 15 Beschuldigte ermittelt. Dabei handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Köln vom Freitag um sieben Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßen NRW, zwei Prüfingenieure und sechs Mitarbeiter von Baufirmen. Im November 2020 hatte sich ein Betonteil aus der Wand gelöst und eine Autofahrerin in ihrem Wagen erschlagen.

Im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren durchsuchten Beamte der Staatsanwaltschaft und der Polizei am Donnerstag die Geschäftsräume zweier Baufirmen in Ibbenbüren und Münster sowie des Landesbetriebs Straßenbau NRW in Gelsenkirchen, wie es hieß. Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Tötung.