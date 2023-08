14 Verletzte in Köln : Ermittler erwarten längere Untersuchung nach Massenkarambolage

Tatverdächtiger festgenommen : Karambolage mit 14 Verletzten am Bahnhof Köln-Deutz Autofahrer warten am Bahnhof in Köln-Deutz an einer roten Ampel – auf einmal fährt ein Sportwagen am Ende der Schlange auf und es kommt zu einer Massenkarambolage. Es gibt zahlreiche Verletzte.