Illegaler Mitschnitt : Eric Clapton verzichtet auf Ansprüche gegen Frau aus NRW

Düsseldorf Musiker Eric Clapton (76) verzichtet auf seine Ansprüche gegen eine Frau aus Ratingen bei Düsseldorf. Das hat der Weltstar nun auf seiner Homepage bekanntgegeben.

Der Bluesmusiker hatte erst vor wenigen Tagen gegen die 55-Jährige am Düsseldorfer Landgericht einen Sieg davon getragen.

Demnach darf die Frau einen Live-Mitschnitt eines Clapton-Konzerts aus dem Jahr 1987 nicht mehr auf Ebay anbieten. Andernfalls drohe ihr ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro, so das Gericht.

Eric Claptons neues Album „The Lady In The Balcony“ ist eine persönliche Bewältigung des Lockdowns und sicherlich eines der schönsten, das der legendäre Blues-Gitarrist herausgebracht hat.

Vergeblich argumentierte die Frau vor Gericht, dass sie nicht habe ahnen können, dass es sich um einen illegalen Mitschnitt handele. Ihr Mann habe die CD legal in einem Supermarkt erworben. Bisher sind nach Berechnungen ihres Anwalts in dem Streit über 3400 Euro an Mahngebühren, Anwalts- und Gerichtskosten angefallen.