Trauer um Martin Ratajczak : Er war ein außergewöhnlicher Mensch und Kollege

Einzigartiger Humor, immer ein verschmitztes Lächeln auf den Lippen: Martin Ratajczak ist 92 Jahre alt geworden. Foto: HARALD KROEMER

Aachen Die Nachricht macht tief betroffen und traurig, denn kaum jemand in der Stadt Aachen war so bekannt und beliebt wie Martin Ratajczak. Wie jetzt bekannt wurde, ist der Fotograf des Medienhauses Aachen am ersten Weihnachtstag in seiner Wohnung gestorben. Er wurde 92 Jahre alt.

Er war ein Original, ein Fotograf mit dem Blick für das Typische, Kommunikationskünstler und Humorist – vor allem war Martin Ratajczak aber ein unglaublich liebenswürdiger und liebenswerter Mensch. Ob bei Schützen, Fußballern, Karnevalisten, aber auch Oberbürgermeistern und Preisträgern – erst wenn „der Martin“ da war, war die Gesellschaft komplett. Martin Ratajczak war das, was man getrost als das Öl im Getriebe einer Stadtgesellschaft bezeichnet.

57 Jahre lang war der gelernte Maler und Lackierer mit der Kamera unterwegs. Seine freiberufliche Jagd nach den besten Motiven wurde schnell zur großen Leidenschaft. Dass er die Presse-Ente des Deutschen Journalistenverbandes und den Mullefluppet-Preis erhielt, sind zwei äußere Symbole seines inneren Antriebs, den Bürgern und Bürgerinnen ihre Stadt transparent zu machen.

Und er konnte erzählen. Von Auswärtsfahrten mit der Alemannia auf dem Pritschenwagen in der Nachkriegszeit, von DFB-Pokalpartien, bei denen er zwei Spielbälle gleichzeitig fotografierte und von zahlreichen Karnevalssitzungen, die offiziell unterbrochen wurden, damit er sein Foto machen konnte. Und das fast gleichzeitig an mehreren Orten, denn Martin Ratajczak öffneten sich die Türen und Herzen gleichermaßen.

Das half dem Vater eines Sohnes wohl auch, als er den Tod seiner Ehefrau verkraften musste, die gewiss auch der Mittelpunkt seines Lebens war. Denn der Ur-Öcher im allerbesten Sinne war ein Stehaufmännchen. Als er neue Kniegelenke bekam, meinte er in der Redaktion: „Wenn es im Krankenhaus brennt, dann kann ich Euch die Fotos ganz schnell schicken…“ Sein Humor war einzigartig, der Mutterwitz hätte eigentlich seinen Namen tragen müssen. Immer mit einem verschmitzten Lächeln wie auf unserem Foto.

Die Betroffenheit über seinen Tod ist groß, bei der Familie, in seinem Wohnhaus in der Aachener Innenstadt, bei den Vereinen und Institutionen. Als er seinen 80. Geburtstag feierte, wurde er unter dem Vorwand ins Rathaus eingeladen, einen Empfang fotografieren zu müssen. Der Empfang galt ihm, der damalige Aachener Oberbürgermeister Jürgen Linden hatte nur allzu gerne mitgespielt und Vertreter vieler Vereine und Einrichtungen eingeladen. Martin Ratajczak war gerührt und ein kleines bisschen verlegen. Er suchte stets den Mittelpunkt des Geschehens, wollte dieser aber nie sein. In der Erinnerung seiner Vaterstadt wird er aber stets einen Podest-Platz haben.

(hpl)