Flexibilität : Enquetekommission empfiehlt mehr Homeoffice und mobiles Arbeiten

Düsseldorf Angesichts der Digitalisierung der Arbeitswelt hat eine fraktionsübergreifende Enquetekommission des NRW-Landtags bessere Chancen für mobiles Arbeiten und Homeoffice empfohlen.

Betriebsvereinbarungen zum mobilen Arbeiten sollten gefördert werden, heißt es im Abschlussbericht der Kommission. Das Gremium hatte sich zwei Jahre mit der digitalen Transformation der Arbeitswelt in Nordrhein-Westfalen beschäftigt und mehr als 40 Experten gehört. Das Ergebnis sind rund 120 Empfehlungen für modernes Arbeiten.

Die Coronavirus-Krise habe gezeigt, dass lange bestehende Vorbehalte etwa beim Thema Homeoffice in den Unternehmen schneller gefallen seien, „als wir uns vorstellen konnten“, sagte der Kommissionsvorsitzende Dietmar Bell (SPD) am Dienstag in Düsseldorf.