Bauarbeiten : Engpass auf der A4 zwischen Langerwehe und Düren

Langerwehe/Düren In der kommenden Woche finden Bauarbeiten auf der Autobahn 4 zwischen Langerwehe und Düren statt. Was auf die Autofahrer zukommt.

Von Dienstag um 7 Uhr bis Freitag um 11 Uhr steht den Verkehrsteilnehmern auf der A4 in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Langerwehe und Düren nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung. Der Versorger RWE arbeitet in dieser Zeit an Leitungen unterhalb der Fahrbahn. Das teilte die zuständige Autobahn GmbH am Donnerstag mit.