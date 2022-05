Sechsstreifiger Ausbau : Engpässe in dieser Woche auf der A44 zwischen Aldenhoven und Alsdorf

Engpässe in dieser Woche auf der A44 zwischen Aldenhoven und Alsdorf

Am kommenden Montag werden auf der A44 Reparaturarbeiten an der Fahrbahn durchgeführt (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Sauer

Alsdorf/Aldenhoven Am Montag wird die Fahrbahn auf der A44 zwischen Aldenhoven und Alsdorf erneuert. Auch in den kommenden Tagen werden Maßnahmen für den sechsstreifigen Ausbau umgesetzt. Wo es zu Einschränkungen kommt.

Auf der A44 steht Autofahrern am Montag, 30. Mai, zwischen Aldenhoven und Alsdorf in Richtung Aachen nur eine Fahrspur zur Verfügung. Befristet ist die Baustelle, bei der Fahrbahnschäden repariert werden sollen, auf die Zeit von 6 bis 15 Uhr. Das teilte die zuständige Autobahn GmbH am Mittwoch mit.