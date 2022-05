Warten auf den Tankrabatt : Energiekosten steigen weiter – wann kommt die Spritpreisbremse?

Tanken an der Voccartstraße : Das Geschäft an den Zapfsäulen läuft, wenn die Niederländer kommen An der Voccartstraße in Herzogenrath gibt es drei Tankstellen, die von Autos mit gelben Kennzeichen leben. Sie liegt direkt an der Grenze. Kommen die Nachbarn trotz der hohen Preise immer noch?