Köln macht sich weiter Hoffnungen : Endspurt im Rennen um die Internationale Automobilausstellung

Köln Die Leitmesse der Auto-Industrie am Rhein? Bislang eine ungewöhnliche Vorstellung. Wenn es nach der Kölner Messe geht, soll jedoch genau das bald Wirklichkeit werden.

Nach dem Misserfolg bei Publikum und Veranstaltern im vergangenen Jahr in Frankfurt soll sich die Leitmesse der Industrie in eine Mobilitätsplattform wandeln - möglicherweise auch an einem neuen Ort. An der Ausschreibung beteiligen sich neben Frankfurt und Köln noch Berlin, München, Hamburg, Stuttgart und Hannover. Sie sollen in der kommenden Woche ihre Konzepte beim Verband der Automobilindustrie (VDA) vorstellen, der die Messe ausrichtet.