Nach Lkw-Brand : Endgültige A4-Freigabe am späten Freitagnachmittag

Am Freitag muss noch der Standstreifen der A4 bei Aachen nach einem Lkw-Brand, bei dem große Mengen Diesel ausgelaufen waren, gereinigt werden. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Aachen Die Behinderungen auf der A4 bei Aachen nach einem Lkw-Brand am Mittwochabend halten auch 42 Stunden später an. Am späten Freitagnachmittag sollen die letzten Bauarbeiter abziehen.