Kostenpflichtiger Inhalt: Raserunfall mit fünf Toten : Empörung über Urteil gegen Marvin H.

Der Tatort zwischen Stolberg und Aachen: Nahe dieser Stelle starben am 22. Dezember 2018 fünf Menschen. Diese Woche wurde das Urteil gegen den Unfallverursacher gesprochen. Foto: Andreas Steindl

Exklusiv Aachen/Stolberg Tausende unserer Leser äußern in Kommentaren und Zuschriften ihr Unverständnis über das Urteil des Amtsgerichts Aachen. Der frühere Strafrichter am Bundesgerichtshof Thomas Fischer ordnet den Fall am Freitagabend exklusiv für uns ein.