Auswertung : Emilia und Noah bleiben in NRW die beliebtesten Vornamen

Düsseldorf/Ahrensburg Emilia und Noah bleiben in Nordrhein-Westfalen die beliebtesten Vornamen für Neugeborene – zumindest nach der Statistik des Namensforschers Knud Bielefeld.

Beide Namen führen auch Bielefelds bundesweite Hitparade der beliebtesten Vornamen an. In NRW stehen sie nunmehr im dritten Jahr in Folge an der Spitze. 2019 waren es in NRW noch Mia und Ben.