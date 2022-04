Prozess um Vergewaltigung in Aachen : Elf Jahre Haft und dann in die Sicherungsverwahrung

Der Angeklagte Sascha L. muss nun für eine lange Zeit ins Gefängnis (Symbolbild). Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Aachen Mehrfach hat Sascha L. Frauen vergewaltigt. Zuletzt in Aachen, acht Tage nach seiner Haftentlassung. Jetzt geht er wieder ins Gefängnis. Für lange Zeit.

Sascha L. war gerade 14 Jahre alt, als er zum ersten Mal eine Frau vergewaltigte. So hat er es selbst angegeben. Belangt werden konnte er für diese Tat nicht. Es folgten in den nächsten Jahren weitere Sexualstraftaten. Als Täter konnte man ihn dann identifizieren, als er 2014 binnen weniger Wochen als 18-Jähriger zwei Vergewaltigungen beging. Siebeneinhalb Jahre Haft bekam er dafür. Am 4. Oktober 2021 wurde er aus der JVA Aachen entlassen.

Acht Tage später vergewaltigte er eine 32-jährige Bäckereiangestellte und alleinerziehende Mutter in der Aachener Innenstadt mehrfach. Dafür muss er nun elf Jahre ins Gefängnis. Und auch dann wird er nicht auf freiem Fuß sein.

Die 1. Große Strafkammer des Aachener Landgerichts um ihre Vorsitzende Richterin Daniela Kray blieb mit ihrem Urteil, das am Mittwoch gesprochen wurde, leicht unter den von der Staatsanwaltschaft geforderten beantragten zwölf Jahren Haft und vier Jahre unter der Höchststrafe von 15 Jahren für eine besonders schwere Vergewaltigung.

Als solche hatte die Kammer die Tat eingestuft. Verurteilt wurde Sascha L., heute 26 Jahre alt, auch wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung und Körperverletzung. Unter Bedrohung mit einer Bierflasche hatte er an jenem Morgen des 12. Oktober die Frau auch gezwungen, Geld für ihn abzuheben.

Das Gericht hielt ihm unter anderem sein Geständnis am ersten Prozesstag zugute. Dagegen floss seine einschlägige Vorstrafe negativ ein. Nach Verbüßung seiner Strafe wird Sascha L. in Sicherungsverwahrung genommen. Auch das entschied die Kammer. Dabei handelt es sich nicht um eine Haftstrafe, sondern um eine Maßregel. Dabei gibt es in regelmäßigen Abständen Gutachten, in denen die dann aktuelle Gefährlichkeit beurteilt wird. Bis zu einer Entlassung kann es je nachdem also sehr lange dauern.

Richterin Kray führte aus, dass die Kammer aus dem, was im Prozess zu hören war, und dem, was bereits in der Vergangenheit vorgefallen war, ein „sehr hohes Rückfallrisiko“ ableitete. Sascha L. sei als gefährlich einzustufen. Zudem sei seine Zukunftsprognose „sehr negativ“. Es sei zu erwarten, dass er zur Konfliktlösung immer wieder zu Sexualstraftaten greife. Stets waren die Frauen, die er vergewaltigte, Zufallsopfer.