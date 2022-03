Kölner Zoo : Elefantenkuh nach Kampf mit Bullen eingeschläfert

Köln Erst sterben rund 130 Tiere bei einem Brand, dann muss ein Elefant eingeschläfert werden: Gleich zwei Mal innerhalb einer Woche gibt es traurige Nachrichten aus dem Kölner Zoo.

Erneutes Drama im Kölner Zoo: Bei einem Kampf unter asiatischen Elefanten ist eine Elefantenkuh so schwer verletzt worden, dass sie eingeschläfert werden musste. Der 53-jährige Elefantenbulle „Bindu“ habe der Kuh „Maejaruad“ das rechte Hinterbein gebrochen, sagte Zoodirektor Theo Pagel am Freitag. Da der Bruch irreparabel sei, sei das 33 Jahre alte Tier eingeschläfert worden, „um ihm weiteres Leid zu ersparen“. Erst am Dienstagabend waren bei einem Brand im Regenwaldhaus des Zoos 132 Tiere getötet worden.

Das Feuer war den Ermittlungen zufolge in einer Zwischendecke ausgebrochen, in der Kabelschächte verlaufen. Unter der Freiflughalle, in der die Tiere leben, befindet sich eine Mehrzweckhalle, die für Veranstaltungen genutzt wurde. Von dort sei der Rauch durch ein Sichtfenster, das durch die Hitze geborsten sei, in die Freiflughalle gezogen. Die Schadenshöhe ist nach Zoo-Angaben weiter unklar.