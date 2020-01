Experte zum Missbrauchsfall Lügde : Einzelne Hinweise sind oft unscheinbar

Lügde Rund ein Jahr nach der ersten Pressekonferenz zum Missbrauchsfall Lügde fordert ein Experte bessere Warnmechanismen. Außerdem warnt er davor, Mitarbeiter der Jugendämter zu schnell an den Pranger zu stellen.

Materla vertritt als Bundesvorsitzender die Interessen von Mitarbeitern in den Jugendämtern der Kommunen. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es in diesem Bereich über 3700 Stellen. „ASD-Arbeit war in der Politik lange nicht das Kernthema. Ich bin aber positiv gestimmt. Das Land hat seine Verantwortung erkannt und steht jetzt im Wort“, sagte der ehemalige Leiter des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) der Stadt Münster.