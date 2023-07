NRW-Finanzämter : Einspruchswelle gegen Grundsteuer

Düsseldorf Gegen die Bescheide der NRW-Finanzämter hat es schon 700.000 Einsprüche gegeben. Zudem wird über die geplante Aufkommensneutralität gestritten. Die Kommunen im Land sehen dabei wegen der Finanzlage große Probleme.

In der Diskussion um mögliche Steuererhöhungen im Zuge der Grundsteuerreform wollen sich die Kommunen nicht die Schuld zuschieben lassen. „Wir haben stets davor gewarnt, vorbehaltlos eine Aufkommensneutralität zu versprechen“, sagte Claus Hamacher, Beigeordneter für Finanzen beim Städte- und Gemeindebund NRW, unserer Redaktion. Natürlich dürfe die Reform an sich kein Grund für Steuererhöhungen sein. „Aber viele Kommunen werden aufgrund der angespannten Finanzsituation gar nicht in der Lage sein, auf entsprechende Steuereinnahmen zu verzichten“, so Hamacher.

Die Grundsteuerreform soll nach dem Willen der Ampel aufkommensneutral sein. Auf der Internetseite des Finanzministeriums steht, dass Städte und Gemeinden den Hebesatz so anpassen sollen, „dass die Grundsteuerreform für die jeweilige Stadt oder Gemeinde möglichst aufkommensneutral ist“. NRW will ebenso wie vier andere Bundesländer den Kommunen aufkommensneutrale Hebesätze nennen.

Eine Bindungswirkung ergibt sich daraus nicht. Und deshalb ist der Verdacht laut geworden, manche Kommunen wollten sich an der Reform bereichern. Davon will Hamacher nichts wissen: „Wir werden den Prognosen zufolge einen Rückgang bei den Gewerbesteuern haben. Da werden jetzt die Folgen des Ukraine-Krieges spürbar. Gleichzeitig müssen wir enorme Lasten schultern, beispielsweise höhere Personalkosten, höhere Baukosten, Sicherstellung der Ganztagsbetreuung von Kindern und anderes“, so Hamacher. Das Wachstumschancengesetz könnte allein die Kommunen in NRW jährlich 500 Millionen Euro an Steuereinnahmen kosten.

Um die Hebesätze für 2025 festlegen zu können, müssten die Kommunen spätestens im Frühjahr 2024 die notwendigen Informationen über Grundsteuerwert und Grundsteuermessbetrag haben. Erst dann können sie kalkulieren. Das könnte im Einzelfall schwierig werden, weil den Finanzämtern im Land noch längst nicht alle notwendigen Erklärungen der Steuerpflichtigen vorliegen. Bislang sind nach Angaben der Oberfinanzdirektion in Münster erst 90 Prozent aller notwendigen Erklärungen eingegangen, von denen wiederum 80 Prozent bearbeitet worden sind.

Das wiederum heißt: Von 6,5 Millionen abzugebenden Erklärungen sind weniger als drei Viertel bearbeitet. Dazu kommt, dass viele Bürgerinnen und Bürger nach dem Erhalt der Bescheide Einspruch eingelegt haben. Nach Angaben des NRW-Finanzministeriums von Juli waren bis Ende Mai landesweit mehr als 700.000 Einsprüche gegen Grundsteuerbescheide eingereicht – rund 480.000 gegen Wertfeststellungsbescheide, rund 236.000 gegen Messbetragsbescheide. Also gegen jeden zehnten zu erteilenden Bescheid.

Info Ab 2025 wird nach neuen Regeln berechnet Die neu berechnete Grundsteuer soll erstmals ab dem Jahr 2025 erhoben werden. Ausgangspunkt wird der neu festgestellte Grundsteuerwert sein. Anlass 2018 hatte das Bundesverfassungsgericht die Ermittlung der für die Grundsteuer maßgeblichen Einheitswerte für verfassungswidrig erklärt.

Die FDP-Fraktion im Landtag sieht eine Klagewelle auf das Land zurollen – zumal sie steigende Einspruchszahlen befürchtet. „Ich wage die Prognose, dass wir uns da auf eine Million Fälle zubewegen“, so der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Ralf Witzel. Die Liberalen fordern, dass das NRW-Finanzministerium Einsprüche in der Bearbeitung ruhend stellt und für die häufigsten Beschwerdegründe den Weg für Musterverfahren vorbereitet.

Ohnehin dürften die Finanzämter im Land schon wegen der nun anstehenden Grundsteuer-Schätzungen in Chaos untergehen, fürchtet die FDP – und warnt vor Ungerechtigkeiten, die daraus entstehen könnten. „Wir haben mehrere Hunderttausend Steuerpflichtige, die bislang ihre Erklärung nicht abgegeben haben“, sagte Ralf Witzel. Für die verlangten Schätzungen lägen in den Behörden aber die erforderlichen Daten über den Wert der Immobilien gar nicht vor. „Die Finanzbeamten, die das machen sollen, sagen uns: Wie sollen wir das denn qualifiziert tun?“