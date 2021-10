250 Ermittler im Einsatz : Große Razzia gegen Geldwäsche-Bande in NRW

250 Einsatzkräfte waren in Köln, Düsseldorf, Essen und weiteren Städten ausgerückt (Symbolbild). Foto: dpa/Paul Zinken

Update Ratingen In Lagerhallen in Bochum und Ratingen soll Geld gesammelt, gezählt und verpackt worden sein, bevor es Kuriere nach Istanbul brachten. 250 Beamte sind in NRW ausgerückt, um eine Bande von Geldwäschern zu zerschlagen. Sie schlugen auch in Übach-Palenberg zu.