Nach der Flutkatastrophe : Viele Bahnstrecken zerstört, Wiederaufbau wird Monate dauern

Viele Schienen wie hier in Dernau in Rheinland-Pfalz sind unterspült. Foto: dpa/Boris Roessler

Aachen/Düsseldorf Die Bahn zieht eine erste Schadensbilanz und es wird klar: Die Reparaturarbeiten und der Wiederaufbau werden Monate dauern. Auch in der Region sind Strecken betroffen.

Nach den schweren Unwettern in NRW und Rheinland-Pfalz zeichnen sich immer deutlicher die gravierenden Schäden an der Infrastruktur der Deutschen Bahn (DB) ab. Auch wenn laut Bahn noch nicht alle Erkundungsarbeiten abgeschlossen sind, ist klar: Allein sieben Regionalverkehrsstrecken sind so stark von den Wassermassen zerstört, dass die DB sie neu bauen oder umfangreich sanieren muss.