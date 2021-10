Sturm in der Region : Eingeschränkter Bahn-Fernverkehr in NRW

Wegen umgestürzter Bäume waren die Feuerwehren in der ganzen Region am Donnerstag unterwegs. Der Soerser Weg in Aachen musste am Morgen gesperrt werden. Foto: Sarah-Lena Gombert/MHA/Sarah-Lena Gombert

Update Aachen/Düren Der Deutsche Wetterdienst hat für das ganze Land eine Sturmwarnung ausgegeben. A44 bei Garzweiler gesperrt. Die Bahn stellt den Fernverkehr in NRW ein. Am Vormittag gibt es eine Entwarnung der Meteorologen. So wirkt sich der Sturm in der Region aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Sturmtief hat in ganz Nordrhein-Westfalen für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr und zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Das befürchtete Chaos blieb aber aus. Es wurden vor allem umgekippte Bäume und herabgestürzte Äste gemeldet, die vereinzelt Bahnstrecken blockierten oder geparkte Autos beschädigten. Am Mittag stellte die Deutsche Bahn den Fernverkehr wegen Sturmschäden in ganz Nordrhein-Westfalen ein. Infolge von Sturmschäden liefen aufwendige Reparaturarbeiten. Gegen 13 Uhr wurden erste Verbindungen wieder aufgenommen, so die ICE/IC-Verbindung von Köln Richtung Hannover und Berlin. Der Regionalverkehr fahre noch „so weit wie möglich“. Fahrgäste, die aufgrund des Unwetters ihre Reise verschieben wollen, könnten ihr gebuchtes Ticket ab sofort bis einschließlich sieben Tage nach dem Ende der Störungen einlösen.

Die Menschen der Städteregion Aachen haben aus Sicht der Feuerwehr eine ruhige Nacht erlebt. „Wir haben nichts besonderes festgestellt“, heißt es am frühen Donnerstag aus der städteregionalen Leitstelle der Feuerwehr. Es seien zwei bis drei Bäume umgekippt, mehr sei zum Glück nicht passiert.

Gleichwohl sollten Autofahrer, die am Morgen auf den Straßen der Region unterwegs sind, besonders umsichtig sein. Es könnten immer noch Gegenstände durch die Gegend fliegen. „Wir halten uns aber selbstverständlich weiter in Bereitschaft, denn die Warnung des Deutschen Wetterdienstes gilt ja noch.“ Der Soerser Weg musste am Morgen wegen eines umgestürzten Baumes gesperrt werden. Der Stadtbetrieb geht davon aus, dass die Aufräumarbeiten noch bis zum Ende der kommenden Woche dauern werden.

Der Aachener Stadtbetrieb bat am Morgen darum, Mülltonnen nach der Leerung möglichst schnell wieder ins Haus zu holen. Dort, wo der Stadtbetrieb einen Teilservice leistet, die Bewohner ihre Tonnen also selbst an die Straße stellen und wieder hereinholen, könnten Müllbehälter ansonsten umgeweht werden.

Auch die gleichwohl größere A44 musste am Vormittag im Bereich des Tagesbaus Garzweiler wegen der durch den Sturm verursachten Gefahr gesperrt werden. Zuvor hatte es bereits einige kleinere Unfälle gegeben.

In der Eifel ist die Feuerwehr zur Stunde vor allem im Raum Monschau damit beschäftigt, auf die Straße gestürzte Fichten zu beseitigen, etwa auf Höhe der Perlbachtalsperre an der B399. Vier Löschzüge sind im Einsatz: Monschau-Altstadt, Mützenich, Kalterherberg und Imgenbroich/Konzen – mit insgesamt mehr als 30 Mann.

Lesen Sie auch Wegen Sturm : Autobahn 44 im Bereich des Tagebaus gesperrt

„Es sind die Flachwurzler, die dem Sturm teilweise nicht mehr standhalten können“, erklärt Falk Claßen, Leiter der Monschauer Feuerwehr. Probleme bereite dies bislang allerdings nicht, mit einem Abflauen des Sturms werde ab 11 Uhr gerechnet. „Ob es danach noch zu gefährlichen Situationen kommt, muss man abwarten. Der Boden ist aufgeweicht, so dass auch leichtere Sturmböen ihre Wirkung zeigen können.“

In Simmerath musste die Feuerwehr bislang zu drei Einsätzen ausrücken. Auch hier behinderten auf der Hahner Straße, auf der Bundesstraße Richtung Einruhr sowie auf der Landstraße nach Woffelsbach Bäume den Verkehr. Die Feuerwehr in Roetgen verzeichnete bislang keine sturmbedingten Einsätze.

Im Kreis Düren sind die Feuerwehren aktuell zwischen Titz und Hürtgenwald im Einsatz. „Die Lage ist sehr angespannt. Die Feuerwehren der Kommunen sind durchgängig im Einsatz. Vor allem kümmern sie sich um umgestürzte Bäume“, betonte ein Sprecher der Leitstelle der Feuerwehr.

Auch die Polizei verzeichnete mehrere Einsätze aufgrund des Sturms. So musste zwischen Nideggen und Brück die L 11 nach einem Unfall gesperrt werden, der sich infolge des Sturms ereignet hatte. Auf dem Annakirmesplatz in Düren hatte es die Absperrung des Corona-Testzeltes erwischt, die davon geweht wurde. „Es gibt in der Tat eine Lage, aber bisher keine besonders schwer wiegenden Einsätze“, so eine Sprecherin der Polizei Düren.

Im Kreis Heinsberg ist die Nacht zum Donnerstag recht entspannt verlaufen, heißt aus der Feuerwehr-Leitstelle des Kreises Heinsberg. Rund 30 Einsätze hatten die Wehrleute in der Nacht abgearbeitet, darunter die üblichen Einsätze, die bei starkem Sturm zu erwarten waren, nämlich umgestürzte Bäume und fliegen gegangene Dachziegeln. „Wir werden sehen, wie sich die Lage über Tag entwickelt und bleiben in Alarmbereitschaft“, heißt es aus der Leitstelle. Insbesondere Autofahrer sollte heute jedoch mit besonderer Aufmerksamkeit fahren.

Auch in der Robensstraße in Aachen war die Feuerwehr im Einsatz. Foto: dmp/MHA/dmp

Verletzt wurden bei den mancherorts starken Sturmböen seit der Nacht zu Donnerstag in NRW niemand. Polizei und Feuerwehr mahnten zu besonderer Wachsamkeit. Einige Städte ergriffen Vorsichtsmaßnahmen. Der Kölner Zoo blieb am Donnerstag wegen der Sturmwarnung geschlossen. Bereits am Mittwochabend kam es im Grenzgebiet zwischen NRW und den Niederlanden zu einem Tornado, der laut Deutschem Wetterdienst keine größeren Schäden verursachte.

Die Warnung vor orkanartigen Böen, die der Wetterdienst am Morgen für die Städteregion Aachen und den Kreis Düren ausgesprochen hatte, wurde im Laufe des Vormittags wieder aufgehoben. Der DWD ging von Böen von bis zu 105 Kilometern pro Stunde aus.

Starke Sturmböen haben auch in den Niederlanden Schäden verursacht. Mindestens vier Menschen wurden etwa durch herabfallende Dachziegel und entwurzelte Bäume leicht verletzt, wie die Behörden am Donnerstag mitteilten. Der Amsterdamer Flughafen Schiphol meldete, dass Flüge gestrichen werden mussten. Passagiere müssten mit großen Verspätungen rechnen. Auch der Zugverkehr wurde durch das Sturmtief beeinträchtigt.

(slg/bugi/mar/ng/kt)