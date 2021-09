Sechs Tote, 14 Schwerverletzte in der Region : Eine Unfallserie, wie es sie lange nicht gab

Der schwerste Unfall der Serie ereignete sich am 24. August auf der Bundesstraße 56n bei Gangelt. Beim Zusammenstoß eines Transporters mit einem Pkw starben zwei Menschen, darunter eine schwangere Frau. Vier Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Interaktiv Region Sechs Tote und 14 schwer, teils lebensgefährlich verletzte Menschen: Das ist das Ergebnis von zehn Verkehrsunfällen innerhalb von nur zwölf Tagen in unserer Region. Was wir darüber wissen – und was noch nicht geklärt ist.