Eindeutiges Beweismittel : Einbrecher verlieren bei Tat in Sankt Augustin ein Gebiss

Sankt Augustin Bislang unbekannte Täter hinterlassen bei einem Einbruch in Sankt Augustin eine besonders eindeutige Spur.

Unbekannte sind in das Haus eines Ehepaars in Sankt Augustin bei Bonn eingebrochen und haben eindeutige Spuren hinterlassen – ein Gebiss und einen Schuhabdruck. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hebelten die Einbrecher am Donnerstag die Terrassentür des Hauses auf und durchwühlten es, als das Paar auf einem Spaziergang war.