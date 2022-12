Polizei ermittelt auch gegen Hauseigentümer : Einbrecher stoßen in Langerwehe auf Munition

Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen sind Unbekannte in ein Haus in Langerwehe eingebrochen. (gestelltes Foto) Foto: Colourbox

Langerwehe Unbekannte sind über den Balkon in ein Haus in Langerwehe eingebrochen. Dort öffneten sie einen Tresor, in dem der Hauseigentümer unerlaubt Munition lagerte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Einbruch ereignete sich laut Polizei Düren zwischen 11.40 Uhr am Dienstag und 7.40 Uhr am Mittwoch in der Franz-Schain-Straße in Langerwehe. Die Täter kletterten zunächst auf den Balkon des Hauses und öffneten gewaltsam die Tür. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung. Über das Erdgeschoss gelangten sie zudem in angrenzende Büro- und Lagerräume. Auch dort durchkämmten die Täter alle Schränke und Schubladen und versuchten, ein Motorrad kurzzuschließen. Sie öffneten einen Tresor, in dem unter anderem unerlaubt Munition gelagert war. Deshalb wird nun auch gegen den Hauseigentümer ermittelt.

Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02421/949-6425 an die Leitstelle der Polizei Düren zu wenden.

(red)