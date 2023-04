SPD-Interimschef Marc Herter : „Ein wenig den Kompass verloren“

„Wir müssen uns breiter aufstellen“: Marc Herter, Oberbürgermeister von Hamm, führt nach dem Rücktritt von Thomas Kutschaty übergangsweise den SPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Der kommissarische Vorsitzende Marc Herter spricht im Interview über die Lage der SPD in NRW nach dem Rücktritt von Thomas Kutschaty. „Kein Schachspiel in 36 Zügen.“

Der Interimschef der SPD in Nordrhein-Westfalen, Marc Herter (48), sagt, nun sei nicht die Zeit „Hüte in den Rig zu werfen.“ Der Oberbürgermeister von Hamm spricht über die schwierige Lage nach dem Rücktritt von Thomas Kutschaty und die Frage, wie es jetzt weitergeht mit der Partei. Die Fragen stellte Maximilian Plück.

Herr Herter, eine theoretische Frage: Wenn ich heute in die SPD eintreten würde, was müsste ich machen, um im August SPD-Landesvorsitzender zu werden?

Marc Herter: Sie müssten eine Perspektive vermitteln, dass wir gemeinsam kämpfen für eine Sache und dass wir am Ende gemeinsam siegen können. Das ist der Kern dessen, was der Sozialdemokratie vermutlich als Kompass ein bisschen verloren gegangen ist. Wir müssen wieder mehr darüber nachdenken, was die Menschen am Abendbrottisch miteinander besprechen.

Aber in den kommenden Wochen dürfte die NRW-SPD in erster Linie mit sich selbst beschäftigt sein.

Herter: Wir lassen es gar nicht erst dazu kommen. Unsere strategische Klärung geht doch mit der Überzeugung einher, was wir für die Menschen im Alltag erreichen möchten.

Sie haben jüngst gesagt, man müsse drei Kraftzentren, Kommunalpolitiker, Bundestagsfraktion und Landtagsfraktion, wieder stärker nutzen. Heißt das, die Parteiführung speist sich künftig aus Bund und Kommunen?

Herter: Ich verstehe das Interesse, aber ich muss Sie enttäuschen. Wir führen da keine Strukturdebatten, sondern konzentrieren uns pragmatisch so, dass es für alle Ebenen passt. Die Sozialdemokratie in NRW ist ja gerade deshalb in schwerem Fahrwasser, weil es zwischen den Kraftzentren zu große Reibungsverluste gab.

Verträgt sich der Landesvorsitz mit einem Amt in Berlin?

Herter: Ich fand das immer etwas merkwürdig, dass man versucht hat, so klare Trennstriche zu ziehen. Angela Merkel war auch Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende. Ich finde es geradezu notwendig, dass auch regierende Praktiker aus Parlamenten, Rathäusern und auch aus der Wirtschaft und Gesellschaft die Gremien der Partei besetzen.

Aber in der jetzigen Situation ist der Landesvorsitzende deutlich stärker gefragt.

Herter: Die jetzige Lage kann man nur im Team schultern.

Also läuft es am Ende auf eine Doppelspitze hinaus?

Herter: In allen Varianten, eine oder einer allein, aber auch in der Doppelspitze, benötigen sie ein Team. Wir werden in der Aufstellung breiter werden müssen, und zwar in der Aufstellung derjenigen, die etwas tun wollen, und nicht derjenigen, die schlaue Hinweise über die Medien geben. Wir benötigen ein Team, das die Breite eines Landes mit 18 Millionen Einwohnern widerspiegelt.

Klingt so, als würden Sie für einen Regionalproporz sein.

Herter: Nach der Logik müssten wir neben jeden Ostwestfalen mindestens vier westliche Westfalen setzen. Das ist aus guten Gründen nicht die Realität. Was jedoch gilt: Jede Region muss vorkommen, allein um die täglichen Erfahrungen und die ganze Vielfalt Nordrhein-Westfalens abzubilden.

Aber soll sich alles wie von Zauberhand selbst fügen, oder wird es am Ende eine Schachpartie in 36 Dimensionen werden?

Herter: Ich fürchte genau dafür bin ich als Interims-Landesvorsitzender bestimmt worden, um einen eben solchen Prozess zu moderieren und zu schauen, dass es eben kein Schachspiel in 36 Zügen wird.

Die CDU in Hamm wirft Ihnen deshalb bereits vor, Sie könnten Ihr Amt als Oberbürgermeister nicht richtig ausüben.

Herter: Sie macht sich da selbst ziemlich klein. Hamm darf und muss in Düsseldorf eine starke Rolle spielen. Natürlich ist das eine sportliche Angelegenheit, die ich jetzt vor mir habe. Doch ich bin Rennradfahrer. Ich habe die Kondition, auf der Strecke auch mal länger unterwegs zu sein. Alle wissen aber Bescheid: Mein Platz ist in Hamm. Mein Hauptamt geht vor.

Damit haben Sie aber nicht gesagt, dass Ihr Platz nicht auch möglicherweise über den 26. August hinaus an der Spitze der SPD in NRW ist.

Herter: Es ist jetzt nicht die Zeit, Hüte in den Ring zu werfen.

Wann kommt diese Zeit denn?

Herter: Wir werden am Ende der Osterferien mit dem Präsidium und dem geschäftsführenden Fraktionsvorstand zusammensitzen und genau diese Frage miteinander klären, wie das zeitliche Feintuning dann sein soll, also die Zeit zwischen unserer Convention am 6. Mai und dem Parteitag am 26. August.

Waren Sie bei der Sitzung dabei, bei der Kutschaty mit seiner Generalsekretärin-Kandidatin gescheitert ist?

Herter: Nein. Ich hatte zeitgleich ein Traugespräch. Ich bin im Nebenamt Standesbeamter.

Hat Thomas Kutschaty Magdalena Möhlenkamp mit der unabgestimmten Kandidatur verbrannt?

Herter: Ich glaube, dass wir großen, um nicht zu sagen: sehr großen Bedarf an talentierten jungen Frauen haben. Sie müssen viel stärker eingebunden werden. Und das gilt auch für Magdalena Möhlenkamp.

Können Sie sich erklären, wie einem erfahrenen Politiker wie Thomas Kutschaty eine Personalie derart entgleiten konnte?

Herter: Ich fürchte, das müssen sie im Einzelnen ihn fragen.

Sie selbst sind ja gegen Kutschaty bei der Frage des Fraktionsvorsitzes vor fünf Jahren unterlegen. Gibt es für Sie nun so etwas wie späte Genugtuung?

Herter: Nein, das ist für mich überhaupt gar keine Kategorie. Schon deshalb nicht, weil sich in meinem Leben immer dann, wenn sich eine Tür geschlossen hat, eine andere aufgetan hat. In diesem Fall hat sich sogar eine ganz wunderbare Tür aufgetan, nämlich die Möglichkeit, in meiner Heimatstadt Hamm als Oberbürgermeister zu kandidieren und nach über 20 Jahren den dienstältesten CDU-OB in NRW abzulösen.

Ist es richtig, dass Kutschaty noch bis Dezember stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD bleibt?