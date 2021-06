Neues von der Stechmücke Monika : Ein Uropa wird zum Kinderbuchautor

Ist nun Kinderbuchautor: Wolfgang von Gemmern (Archivbild). Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Märchen über Stechmücke Monika und Co. kamen so gut an, dass ein Verlag die Geschichten jetzt als Buch herausgegeben hat. Die Nachfrage ist groß.