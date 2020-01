Feuerwehreinsatz : Ein Toter und ein Schwerverletzter bei Wohnungsbränden in Köln

In Köln kam es in der Nacht zu zwei schweren Bränden (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Köln Ein Mensch ist bei einem Wohnungsbrand in Köln ums Leben gekommen. Das Feuer war aus zunächst ungeklärten Gründen in der Nacht zum Dienstag in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Neustadt-Nord ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, verletzt wurde niemand.

Bei einem weiteren Wohnungsbrand im Stadtteil Vingst wurde ein Mensch schwer verletzt, drei weitere wurden leicht verletzt. Auch dort war aus zunächst unbekannten Gründen Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Von den drei Leichtverletzten mussten zwei in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch in der Region hat es am frühen Dienstagmorgen gebrannt, ein Haus in der Stolberger Innenstadt musste evakuiert werden.

(dpa)