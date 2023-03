Es wird kalt : Ein Tief bringt Polarluft und Schnee in die Region

Düsseldorf/Aachen Die Meteorologen warnen vor glatten Straßen am Montag. Auch in unserer Region. Wo es sogar schneien kann, sagen die Experten von Eifelwetter.

Auch unsere Wetter-Experten von Eifelwetter.de erwarten für heute dicke Wolken und kräftigen Regen. Zehn bis 15 Liter in 12 Stunden seien da locker drin. Am Abend können sich im Venn und am Schwarzen Mann nasse Schneeflocken dazumischen.

Zum Wochenstart zieht laut der Prognose des DWW Polarluft aus Norden herein, die in Höhenlagen Frost und Glätte bringt. In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad in Höhenlagen ab. Dort besteht laut DWD die Gefahr von Straßenglätte. Am Tag ist es den Angaben zufolge wechselnd bewölkt mit Schnee- und Graupelschauern. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und acht Grad, in Höhenlagen um den Gefrierpunkt. Bis zur Wochenmitte bleibt es kalt, dann steigen die Temperaturen wieder. Das Wetter soll weiter regnerisch bleiben.