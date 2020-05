Einschätzung der Sanierer : Ein Drittel der Karstadt-Kaufhof-Filialen nicht zu retten

Die Corona-Krise brachte die Warenhauskette in eine äußerst schwierige Lage (Symbolbild). Foto: dpa/Arne Dedert

Düsseldorf Gut ein Drittel der Warenhäuser von Galeria Karstadt Kaufhof ist nach Einschätzung der Sanierer nicht zu retten.

„Von den insgesamt 172 Warenhäusern könnten am Ende im Idealfall vielleicht fast zwei Drittel weiter machen“, sagte der vorläufige Sachwalter der Warenhauskette, Frank Kebekus, der „Wirtschaftswoche“. Das würde die Schließung von mindestens 58 Häusern bedeuten. „Wir haben allen Beteiligten klar gemacht, dass 80 Häuser „im Feuer“ stehen“ sagte Kebekus. Doch gebe es für mehr als ein Dutzend dieser Filialen noch Hoffnung. „Wenn es für diese Standorte noch Zugeständnisse von Vermietern und anderen Beteiligten gibt, kann es dort durchaus weiter gehen“, sage Kebekus.

Die Coronavirus-Krise habe die Warenhauskette in eine äußerst schwierige Lage gebracht. „Wir gehen von einer Milliarde Umsatzverlust in diesem Jahr aus und rechnen auch nicht damit, dass die Kunden im kommenden Jahr wieder so einkaufen werden wie vor Corona. Das heißt, bis Ende 2022 könnten die Umsatzeinbußen sogar auf insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro steigen“, sagte der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz. Der Konzern könne deshalb nur mit harten Einschnitten überleben.