Polizei in NRW : Ein Drittel der Bodycams von Akkuproblemen betroffen

Polizei in NRW

Die Polizei in NRW ist mit rund 9000 Bodycams ausgerüstet. Foto: Polizei Aachen

Düsseldorf Die Polizei in Nordrhein-Westfalen muss derzeit auf etwa ein Drittel ihrer Bodycams verzichten, weil diese Probleme mit dem Akku haben.

Die auffälligen Akkus würden nun sukzessive ausgetauscht, teilte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag mit. Beeinträchtigt oder defekt sind die rund 3000 Geräte demnach an sich nicht. Zuvor hatte der „Express“ darüber berichtet.

Die Polizei in NRW ist mit rund 9000 Bodycams ausgerüstet. Es sei nicht bekannt, dass es in Polizeibehörden zu Engpässen gekommen sei, sagte der Ministeriumssprecher. Sollte eine einzelne Behörde zu wenige haben, gäbe es einen landesweiten Ausgleich.

Das Landesamt für Polizeiliche Dienste (LZPD) NRW hatte alle Polizeibehörden im Land demnach am 10. August über die Probleme informiert – also zwei Tage nach dem tödlichen Polizeieinsatz in Dortmund, bei dem ein 16-Jähriger von fünf Schüssen aus einer Polizei-Maschinenpistole getötet wurde.