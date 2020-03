Coronavirus : Ein Antikörper, der eine Infektion verhindert?

Aachen/Rotterdam Einem niederländischen Forscherteam ist es erstmals gelungen, einen Antikörper zum Sars2-Virus zu isolieren. Das Sars2-Virus gehört zum Stamm der Coronaviren, das derzeit die Covid-19 genannte Krankheit verursacht.

Dies teilte am Wochenende die Erasmus-Universität in Rotterdam mit, die im Forscherteam vertreten war. Der Antikörper sei in der Lage, eine Infektion mit dem Coronavirus zu verhindern, erklärte der vielfach ausgezeichnete Molekularbiologe Frank Grosveld (71), der Teil des zehnköpfigen Forscherteams war.

Ein von Grosveld mitgegründetes Startup der Erasmus Universität beschäftigt sich seit Jahren mit der Suche nach Antikörpern unter anderem für Mers- und Sars-Viren. Im Laufe der Jahre wurden viele verschiedene Antikörper isoliert, aber mit nur wenigen wurde weitergearbeitet. Als Im Dezember in China das neuartige Coronavirus Sars2 ausbrach, wurden bereits frühere isolierte Antikörper aus Grosvelds Antikörper-Kühlschrank, die auf Sars1 reagiert hatten, mit Sars2 in Verbindung gebracht. Und einer ist so vielversprechend, dass die Forscher eine Studie erstellten, die vergangenen Donnerstag in einem Fachforum veröffentlicht wurde.