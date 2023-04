Steigende Preise vor Ostern : Eier in NRW um 16 Prozent teurer

In der Osterzeit sind Eier besonders beliebt. Die bunt bemalte Ostereier dürften in diesem Jahr jedoch besonders teuer werden. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Düsseldorf In der Karwoche ist noch einmal mit steigenden Preisen zu rechnen, wie ein Vergleich mit Ostern 2022 nahelegt. Auch Fisch, Spargel und Schokolade sind teurer geworden. Dagegen hat der Ölpreisanstieg noch keine Konsequenzen.

Kurz vor dem Osterfest müssen Verbraucher auch in Nordrhein-Westfalen noch einmal mit steigenden Eierpreisen rechnen. Schon im März waren nach Angaben der Statistikbehörde IT NRW die Preise gegenüber dem gleichen Monat des Vorjahres um fast 16 Prozent gestiegen, von Februar auf März ging es noch einmal leicht nach oben. Zwar gibt es für die Karwoche 2023 noch keine Zahlen, doch ein Vergleich zum Vorjahr lässt erwarten, dass es noch einmal Erhöhungen geben könnte. Damals lag der durchschnittliche Verkaufspreis für ein Paket mit zehn Eiern aus Bodenhaltung in der Größe M bundesweit in der Woche vor Palmsonntag noch bei 1,96 Euro, in der Woche darauf bei 2,01 Euro, wie Mechthild Cloppenburg, Expertin der Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI) in Bonn, auf Anfrage sagte.

Info Deutschlands Eierpreiseim EU-Vergleich Tiefstwerte: Weniger stark gestiegen als hierzulande sind die Eierpreise zuletzt nur in Zypern (13,5 Prozent), Luxemburg (16,4 Prozent) und Österreich (16,5 Prozent). Höchstwerte: In Tschechien kosteten Eier im Februar fast doppelt so viel wie 2022. Dahinter folgt Ungarn (plus 79,2 Prozent).

Mit der aktuellen Preissteigerung im März liegt Nordrhein-Westfalen übrigens knapp unter dem Bundesdurchschnitt (plus 16,6 Prozent) und nur knapp halb so hoch wie der Durchschnitt in der Europäischen Union (mehr als 31 Prozent plus).

Dass die Preise für Eier kurz vor Ostern steigen, ist einerseits normal, weil die Nachfrage der Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich zunimmt. Andererseits gilt auch hier, dass sich die Kostensteigerungen vergangener Monate auswirken. „Futtermittel ist deutlich teurer geworden, die Kosten für Energie und Verpackung sind deutlich gestiegen“, sagte AMI-Expertin Cloppenburg unserer Redaktion.

Zudem hat das Verbot des Kükentötens, das schon Anfang 2022 in Kraft getreten ist und somit auch schon im vergangenen Jahr Auswirkungen hatte, die Preise gegenüber früheren Jahren noch einmal steigen lassen. „Die Produktion hat sich eben verteuert, weil auch diese Tiere eine Verwendung finden müssen“, so Cloppenburg.

Auch bei Lammfleisch, das an Ostern beliebt sei, sei mit entsprechenden Preiserhöhungen zu rechnen, sagte die Expertin. Zudem sind die Preise für Fisch vielerorts auf das Niveau aus der Weihnachtszeit gestiegen. In Nordrhein-Westfalen beträgt das Plus für Fisch, Fischwaren und Meeresfrüchte gegenüber dem Dezember des vergangenen Jahres immer noch knapp fünf Prozent. Und beim Spargel war zuletzt nach Expertenschätzungen mit einem Preis von bis zu 20 Euro pro Kilogramm im Supermarkt zu rechnen. Bei Bauern als Direktvermarktern dürfte es in der Regel kaum billiger werden.

Auch Schoko-Osterhasen sind vor den Osterfeiertagen deutlich teurer, als wenn die gleiche Menge an Schokolade im Tafelformat verpackt ist. Teilweise liegt der Preis doppelt so hoch. Eine aktuelle Umfrage bei Mitgliedern des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) hat ergeben, dass zum Osterfest in diesem Jahr rund 230 Millionen Schokohasen produziert werden. Das entspricht einem Rückgang von etwa vier Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr. Einen Grund für das Minus hat der Verband nicht genannt. Es könnte aber sein, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in diesem Jahr bei speziell für Ostern hergestellten Produkten sparsamer sind.

An der Tankstelle hat der jüngste Anstieg des Ölpreises zunächst keine Auswirkungen auf die Spritpreise gehabt. Kurz nachdem die Organisation erdölexportierender Länder angekündigt hatte, die Förderung zu drosseln, stieg der bundesweite Durchschnittspreis für einen Liter Super E10 nur um einen Zehntel-Cent auf 1,784 Euro je Liter. Beim Diesel war die Veränderung genauso klein: Der Preis stieg auf 1,681 Liter. Ob das so bleibt, ist offen. Nachdem der Ölpreis am Montag um acht Prozent gestiegen war, hatte der ADAC erklärt, das könnte „in der Folge auch zu einer Verteuerung an den Zapfsäulen“ führen. Es sei nicht auszuschließen, dass die Mineralölkonzerne kurz vor Ostern doch noch mit deutlichen Anhebungen auf die Preissteigerungen beim Rohöl reagieren würden, hieß es am Dienstagnachmittag. Weiterhin gilt laut ADAC die Regel für Autofahrer: Am preiswertesten ist es morgens zwischen 7 und 8 Uhr, am teuersten abends von 19 bis 21 Uhr.