Gebürtiger Breiniger : Ehemaliger DFB-Präsident Egidius Braun ist tot

Aachen Trauer nicht nur in der Fußballlandschaft: Der ehemalige DFB-Präsident Egidius Braun ist in Aachen gestorben. Er wurde 97 Jahre alt. Braun wurde auch besonders für sein soziales Engagement hoch geschätzt.

Braun wurde gestützt, er ging am Stock. Die Zuschauer und auch die Profis waren tief bewegt. In der Nacht auf Mittwoch ist Egidius Braun im Alter von 97 Jahren in seiner Aachener Heimat gestorben.

Eigentlich habe er nie DFB-Präsident werden wollen, sagte der gebürtige Breiniger einmal. Aber man habe ihn bekniet, es zu tun. Also kniete sich der Kartoffelgroßhändler, der zuvor bereits Vorsitzender in seiner Heimat beim SV Breinig war und den Fußballverband Mittelrhein führte, rein. Während der WM 1986 in Mexiko besuchte der damalige DFB-Schatzmeister und Delegationschef das Waisenhaus „Casa de Cuna“ in Queretaro und gründete kurz darauf tief beeindruckt von den schwierigen Lebensverhältnissen der Kinder die Mexiko-Hilfe. „Fußball - Mehr als ein 1:0“, lautete immer sein Leit-Motto. Ein anderes: „Anhänger sind wichtiger als Aktien.“