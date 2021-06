400.000 Menschen betroffen : E.coli-Bakterien im Trinkwasser entdeckt

Experten hatten Bakterien im Trinkwasser entdeckt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Mülheim In einem Wasserwerk in Mülheim haben Experten eine Verunreinigung festgestellt. Betroffen waren rund 400.000 Menschen. Die betroffenen Anwohner sollten ihr Wasser abkochen. Am Sonntag gab es Entwarnung.