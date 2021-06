Opfer auch in Erkelenz : „Earl von Bristol“ muss wegen Betrugs sechs Jahre in Haft

Der wegen Betrugs verurteilte Daniel Manuel R. (l.) sitzt hinter seinem Verteidiger Karl Matthias Göbel (r.) im Saal des Amtsgerichts Mönchengladbach. Foto: dpa/Martin Höke

Mönchengladbach 24-Jähriger wegen Computerbetrugs in 19 Fällen, Betrugs in sieben Fällen sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Er will es aber nicht gewesen sein.