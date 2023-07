Rund 300 Schausteller : Düsseldorfer Rheinkirmes startet

Düsseldorf Es ist wieder Kirmeszeit in Düsseldorf. Zur zehntägigen Rheinkirmes werden wieder mehrere Millionen Besucher erwartet.

Mit der Rheinkirmes beginnt in Düsseldorf am Freitagnachmittag (14.00 Uhr) eines der größten Volksfeste in Nordrhein-Westfalen. An den zehn Kirmestagen werden bis zum 23. Juli laut Veranstaltern vier Millionen Besucherinnen und Besucher erwartet. Rund 300 Schausteller sind auf den Rheinwiesen im Stadtteil Oberkassel dabei. Dutzende Fahrgeschäfte sowie Festzelte sorgen für Spaß bei Jung und Alt.

Die Düsseldorfer Polizei empfiehlt, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. In unmittelbarer Nähe des Kirmesgeländes seien keine Parkplätze verfügbar. Die angrenzenden Wohngebiete werden für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Dafür gebe es Parkangebote an der Messe und in Parkhäusern. Fahrräder können auf Parkplätzen in der Nähe der Zugänge zum Festgelände abgestellt werden. Die Rheinbahn will zu Spitzenzeiten im Zwei-Minuten-Takt zur Haltestelle Luegplatz am Kirmesgelände fahren.