Coronazahlen in NRW steigen : Düsseldorf ist „Spitzenreiter“

Viel los an der „längsten Theke der Welt“: In Düsseldorf steigen die Infektionszahlen stärker als im landesweiten Durchschnitt. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Seit wenigen Tagen sind in NRW viele Corona-Beschränkungen gefallen. Die Neuinfektionszahlen steigen seitdem kontinuierlich - vor allem in der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gestiegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte am Dienstag auf 7,5 (Vortag: 7,1), wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Zuletzt hatte der Wert am 22. Juni mit 8,2 höher gelegen. Die Zahl gibt die in sieben Tagen gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner an. Den Gesundheitsämtern wurden 192 Infektionen bekannt und elf weitere Tote in Verbindung mit dem Coronavirus gemeldet.