Noch vor Köln : Düsseldorf ist NRW-Stauhauptstadt

Autos stauen sich neben einer 2019 eingerichteten Umweltspur in Düsseldorf. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Laut einer neuen Studie ist Düsseldorf die NRW-Stadt mit dem meisten Stau 2021. Im Schnitt standen Berufspendler hier knapp zwei Tage im Stau.

Düsseldorf ist die Stau-Hauptstadt Nordrhein-Westfalens 2021. Das geht aus der aktuellen Studie des Verkehrsanalysten INRIX hervor. Demnach stand ein Berufspendler in Düsseldorf in diesem Jahr durchschnittlich 43 Stunden im Stau – gefolgt von 42 Stunden in Köln.