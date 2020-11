Nach Gerichtsentscheid : Düsseldorf hebt Maskenpflicht vorerst auf

Ein Schild mit einem Hinweis zur Maskenpflicht ist an einem Laternenpfahl in der Düsseldorfer Innenstadt befestigt. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Nach einem Entscheid des Verwaltungsgerichts hat die Stadt Düsseldorf reagiert und die generelle Maskenpflicht am Montag mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

„Die Landeshauptstadt Düsseldorf respektiert den Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf“, hieß es in einer Mitteilung am Montagnachmittag. Auf Basis der Begründung des Gerichts werde nun aber eine neue Allgemeinverfügung vorbereitet, die voraussichtlich am Dienstag in Kraft treten soll. Ohne auf deren Inhalt einzugehen, betonte die Stadt, dass die Mehrheit der Düsseldorfer „die Masken als Hilfestellung zum Schutz ihrer eigenen Gesundheit und der Gesundheit anderer anerkannt“ habe. Die überwiegende Zahl der Menschen trage – „wenn es geboten ist“ – eine Maske.