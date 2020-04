Leverkusener Rheinbrücke : Drohende Verzögerung löst Kritik und Sorge aus

Die Leverkusener Rheinbrücke ist eines der wichtigsten Straßenbauprojekte in Deutschland. Doch jetzt droht wegen eines Streits mit dem Bauunternehmen eine lange Verzögerung.

Die drohende Verzögerung beim Neubau der Leverkusener Rheinbrücke hat in der Region Kritik und Sorge ausgelöst. „Mein Eindruck ist der, dass für Leverkusen immer gilt: Die billigste und für die Bürger oft auch ungesündeste Lösung ist die, die gewählt wird“, sagte der Leverkusener Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. In Städten wie Hamburg oder München würde man sich das kaum so rausnehmen.