Elf Kilogramm Kokain sichergestellt : Drogentransporter auf der A4 unterwegs

Frechen Elf Kilogramm Kokain wurden am Dienstag bei einer Routine-Fahrzeugkontrolle auf einem Parkplatz an der Autobahn 4 sichergestellt. Der Wagen war zu einem professionellen Transporter umgebaut worden.

Ein 52-jähriger Mann war am Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, auf der A4 in Richtung Köln unterwegs, als er in den Fokus der Zivilpolizei geriet. Auf einem Parkplatz in Höhe der Ortschaft Frechen wurde sei Fahrzeug von den Beamten kontrolliert.