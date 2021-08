Landeskriminalaamt : Drogen-Versand übers Internet boomt – auch durch Corona

Düsseldorf Drogen online bestellt und per Post geliefert: Dieses Phänomen macht den Ermittlern zusehends Sorge. Die Corona-Pandemie hat 2020 laut Landeskriminalamt wohl noch mehr solcher Transporte ausgelöst.

Das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen sieht einen regelrechten Boom beim illegalen Internethandel und weltweiten Postversand von Drogen. „Die Pandemie dürfte dieses Phänomen zusätzlich verstärkt haben“, urteilten die Ermittler in ihrem Lagebild Rauschgiftkriminalität 2020, das jetzt veröffentlicht wurde. Drastisch gestiegen ist laut dem Papier die Zahl der Rauschgifttoten in NRW.